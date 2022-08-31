Горіли багатоповерхівки, приватні маєтки, офісні приміщення. Дев`ять пожеж через обстріли за добу

За добу з 30 по 31 серпня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.Загалом за добу рятувальники здійснили 48 оперативних виїздів, з яких: на ліквідацію пожеж — 20, у т.ч. спричинених військовими діями – 9.4 – аварійно-рятувальні роботи,8 – для надання допомоги населенню, комунальникам та поліції,16 – інші виїзди.

Пожежі, спричинені влучанням ворожих боєприпасів, трапились у Київському (2), Шевченківському (1) районах Харкова, а також у Богодухівському (1), Ізюмському (3), Харківському (2) районах області. Горіли житлові багатоповерхівки, приватні маєтки, офісні приміщення та адміністративні будівлі.Після ранкового масованого артобстрілу центру Харкова сталась пожежа у житловій чотирьохповерхівці. Горів дах на площі 50 кв. м. З вогнем боролись 10 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 60 особового складу ДСНС.

Вже опівночі ворог здійснив ракетний удар по Київському районі Харкова. Уламками ракети було спричинено відразу 2 пожежі у житловому та офісному будинках. У першому випадку горіла квартира на 3-му поверсі житлової чотирьохповерхівки на площі 30 кв.м., у другому – офіс на 4-му поверсі чотирьохповерхової офісної будівлі на площі 40 кв.м. Лише завдяки оперативному реагуванню рятувальників ДСНС вдалось запобігти значному розповсюдженню вогню та великих збитків. На місці події працювало 7 пожежних автоцистерн, 2 автодрабини та біля 40 осіб особового складу ДСНС. Внаслідок вибуху поранено 2 особи.

Також з-за необережного поводження з вогнем та нехтування правил пожежної безпеки на Харківщині виникло 8 пожеж в екосистемах та на відкритих територіях. Вигоріло понад 5 га сухої рослинності.

За добу піротехніки ДСНС ліквідували 12 ворожих вибухонебезпечних предметів

Агентство Телевидения Новости