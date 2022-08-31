На Північну Салтівку пустили автобуси

Для мешканців Північної Салтівки відкривають автобусний маршрут

Автобусний маршрут №206е «Вул. Наталії Ужвій (коло тролейбусу) – ст. м. «Академіка Барабашова» почне працювати з середи, 31 серпня.

Як повідомили у Департаменті інфаструктури, автобусний маршрут вводиться у зв’язку з необхідністю забезпечення пасажирських перевезень мешканців Північної Салтівки.

Автобус №206е курсуватиме за таким маршрутом: «Вул. Наталії Ужвій (коло тролейбусу) – вул. Гвардійців-Широнинців – вул. Дружби Народів – вул. Леся Сердюка – вул. Академіка Павлова – ст. м. «Академіка Барабашова».

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