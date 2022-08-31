Й очно, й дистанційно. Яким буде навчальний рік 2022.

Про це в ефірі телемарафону єдиних новин сказав начальник головного управління загальної середньої та дошкільної освіти МОН Юрій Кононенко, інформує Рубрика.

Як зазначив чиновник, освітні заклади “готові” розпочати роботу у звичному форматі.

З його слів, загалом освітній процес розпочнеться у 12,9 тис закладах загальної середньої освіти.

“Ще 3 867 будуть працювати у змішаному режимі, будуть використовувати як очну, так і дистанційну форму роботи. І повністю дистанційно планують працювати 5 497 закладів”, резюмував Кононенко.

Також чиновник додав, що у такий спосіб більшість шкіл – 57% – розпочнуть навчальний рік офлайн або у змішаному форматі.

Кононенко також наголосив, що у тих закладах освіти, чиї укриття не здатні розмістити усіх учасників навчального процесу – дітей і персонал школи – можливе позмінне або змішане навчання.

Начальник головного управління підкреслює, що відповідне рішення ухвалює керівництво кожної окремої школи, враховуючи рекомендації військових адміністрацій.

Також він нагадав, що формат навчання можна змінити протягом навчального року, зокрема, якщо на цьому наполягають батьки учнів. Це залежатиме від безпекової ситуації у кожному конкретному регіоні.

Нагадаємо, речниця Міністерства внутрішніх справ України Альона Матвєєва повідомила, що належним чином підготували заклади освіти до нового навчального року Чернівецька, Закарпатська, Львівська області, а також столиця.

Як зазначила вона:

у Чернівецькій та Закарпатській областях укриттями забезпечені 82% закладів освіти,у Львівській 81% закладів освіти,у м. Києві укриттями забезпечені 71 % закладів освіти.

Тобто, якщо маленькі харків`яни як ВПО знаходяться у цих регіонах, вони можуть сісти за парти. У регіонах більше наближених до фронту, зокрема у Сумській области, в тих громадах, які не знаходяться під обстрілами, батьки можуь обирати офлайн або онлайн навчання. А ось на територіях бойових дій, до них повністю належить Харківщина, поки можливо лише онлайн навчання.

І в школах, і у вишах Харківської області новий навчальний рік стартує онлайн. Цьогоріч віртуальний перший дзвоник пролунає для близько 12 тисяч першачків. До закладів вищої освіти області подано 65 тисяч заяв від абітурієнтів. А освітяни регіону отримають понад 5 тисяч ноутбуків від міжнародних партнерів, пише “Слобідській край”

– Ми проводили безліч нарад з різними міністерствами та з Офісом Президента і ухвалили, що наразі безпечнішим для учнів буде дистанційне навчання. Адже ми розуміємо, яким би оснащеним укриття не було, але через близькість до кордону з рф ракета долітає до міста чи по області за дуже короткий час. Час дольоту ракети з бєлгорода – 30-40 секунд до Харкова і десь 50 секунд – до будь-якої точки нашої області. Мінімальний час, потрібний, щоб спустити дітей у сховища, це 4-5 хвилин, – пояснив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Агентство Телевидения Новости