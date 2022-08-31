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Внаслідок нічного обстрілу Харкова поранено двох мирних мешканців

Внаслідок нічного обстрілу Харкова поранено двох мирних мешканців

За процесуального керівництва Київської та Новобаварської окружних прокуратур м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Близько опівночі російські військові завдали ракетного удару по Київському району м. Харкова. Ракета влучила у двір чотирьохповерхового житлового будинку, внаслідок чого загорілась квартира. Поранено двох жінок: 79 та 71 років. Пошкоджено офісні приміщення та будівлю корпусу одного із закладів вищої освіти. За попередніми даними, окупанти випустили по Харкову ракету типу С-300 з території Бєлгородської області РФ.

Також ЗС РФ обстріляли Новобаварський район м. Харкова. Попередньо, з РСЗВ «Смерч». Снаряд влучив в асфальтне покриття.

У подальшому матеріали кримінального провадження будуть передані за підслідністю до Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости

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