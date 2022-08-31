Внаслідок нічного обстрілу Харкова поранено двох мирних мешканців

За процесуального керівництва Київської та Новобаварської окружних прокуратур м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Близько опівночі російські військові завдали ракетного удару по Київському району м. Харкова. Ракета влучила у двір чотирьохповерхового житлового будинку, внаслідок чого загорілась квартира. Поранено двох жінок: 79 та 71 років. Пошкоджено офісні приміщення та будівлю корпусу одного із закладів вищої освіти. За попередніми даними, окупанти випустили по Харкову ракету типу С-300 з території Бєлгородської області РФ.

Також ЗС РФ обстріляли Новобаварський район м. Харкова. Попередньо, з РСЗВ «Смерч». Снаряд влучив в асфальтне покриття.

У подальшому матеріали кримінального провадження будуть передані за підслідністю до Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости