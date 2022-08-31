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Таксист наагітувався за совок та рашку на реальний термін

Таксист наагітувався за совок та рашку на реальний термін

Харківською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до Полтавського районного суду Полтавської області обвинувальний акт стосовно 49-річного чоловіка за фактом публічних закликів до підтримки дій держави-агресора (ч. 1 ст. 111-1 КК України).

Під час дізнання встановлено, що у серпні цього року підозрюваний, який підробляв таксистом, висловлював свою позицію щодо війни РФ проти України. Своїм клієнтам колаборант розповідав, що дії країни-агресора є правильними та правомірними, схвалюючи при цьому російського президента.

Крім того, він неодноразово повторював: «Україна повинна неодмінно приєднатись до складу РФ».

Дізнання проводив відділ поліції №3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости

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