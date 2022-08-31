Таксист наагітувався за совок та рашку на реальний термін

Харківською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до Полтавського районного суду Полтавської області обвинувальний акт стосовно 49-річного чоловіка за фактом публічних закликів до підтримки дій держави-агресора (ч. 1 ст. 111-1 КК України).

Під час дізнання встановлено, що у серпні цього року підозрюваний, який підробляв таксистом, висловлював свою позицію щодо війни РФ проти України. Своїм клієнтам колаборант розповідав, що дії країни-агресора є правильними та правомірними, схвалюючи при цьому російського президента.

Крім того, він неодноразово повторював: «Україна повинна неодмінно приєднатись до складу РФ».

Дізнання проводив відділ поліції №3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости