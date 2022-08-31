Кількість жертв вчорашнього ворожого обстрілу Харкова зросла

Від тяжких травм у лікарні померла 42-річна жінка. Таким чином, кількість жертв збільшилася до 5

Решта поранених, які були госпіталізовані, зараз перебувають у задовільному стані, у них переважно – пошкодження м’яких тканин. 1 постраждалу вже виписали з лікувального закладу.

2 літні жінки, яких доставили у медзаклад того ж дня після вечірнього обстрілу, отримали незначні пошкодження. Їх життю нічого не загрожує.

Агентство Телевидения Новости