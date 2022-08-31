Помер експрезидент СРСР Михайло Горбачов

Он критикував Путіна через війну в Україні

Колишній президент СРСР Михайло Горбачов помер 30 серпня на 92-му році життя, повідомили ТАСС і РИА Новости із посиланням на ЦКУ ЦКБ повідомили, що “сьогодні ввечері після тяжкої та тривалої хвороби помер Михайло Сергійович Горбачов”.

Горбачову у березні виповнився 91 рік.

Він був останнім генеральним секретарем ЦК КПРС, а згодом – першим та єдиним в історії президентом Союзу радянських соціалістичних республік (1990-1991).

Говорячи про війну в Україні, Горбачов вважав, що російський диктатор володимир путін знищив усе те, що він хотів залишити після себе — у т.ч. права та свободи для кожної людини.

Про реакцію Горбачова на розв’язану путіним війну в Україні розповів його близький друг, російський журналіст Олексій Венедиктов в інтерв’ю Forbes Russia.

«Я можу вам сказати, що він розчарований, звичайно, він розуміє, що відбувається. Це була справа його життя. Свободи — це справа Горбачова», — заявив журналіст, нагадавши про політику розбудови та гласності, яка передбачала, зокрема, свободу слова та віросповідання.

Агентство Телевидения Новости