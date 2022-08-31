У Запоріжжі посадовці крали гуманітарку вагонами та морськими контейнерами

У Запоріжжі посадовці розікрали майже всю гуманітарну допомогу на мільйони доларів США. Про це повідомляє НАБУ.

Повідомляється, що усього було розкрадено 22 морських контейнери, 389 залізничних вагони та 220 вантажних автомобілів гумдопомоги, яка призначалась для переселенців та українських військових. Реалізація вкраденого відбувалась за допомогою торгівельних мереж “АТБ” та “Сільпо”.

Під час обшуків у посадовців Запорізької міської ради виявлено незареєстровану вогнепальну зброю та набої до неї, а також грошові кошти в значних обсягах.

До підозрюваних входять (список неповний, слідчі дії тривають):

голова Запорізької ОВА Олександр Старухсекретар Запорізької міськради Анатолій Куртєвдепутат Запорізької обласної ради Віктор Щербиназаступниця голови Запорізької ОВА Злата Некрасова

НАБУ та САП спільно із Департаментом контррозвідки СБУ проводять понад 20 обшуків у Запоріжжі, зокрема у приміщеннях міськради, обласної військової обладміністрації, складських приміщеннях та у житлових приміщеннях можливих причетних до злочину осіб.

Слідча дія санкціонована і здійснюється у межах розслідування за фактом можливого незаконного привласнення гуманітарної допомоги, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та незаконного збагачення.

Під час обшуків у посадовців Запорізької міської ради виявлено незареєстровану вогнепальну зброю та набої до неї, а також грошові кошти в значних обсягах.

Попередня правова кваліфікація вчинених кримінальних правопорушень — ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 та ст. 368-5 КК України. Звертаємо увагу, що обшук – це одна з багатьох слідчих дій, що проводять в межах розслідування, і не свідчить про винуватість осіб, а є лише одним із інструментів для здобуття доказів.

Відомості про цей факт були здобуті детективами Національного бюро за інформаційного сприяння Служби зовнішньої розвідки України. Наразі слідчі дії тривають, деталі – згодом, повідомляють в НАБУ.

Агентство Телевидения Новости