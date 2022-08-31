У Харкові замінили зруйновані обстрілами трубопроводи загальною довжиною 2,3 тисячі метрів

У Харкові відновили повністю зруйновані ділянки трубопроводів після прямих влучань та обстрілів водоводів загальною довжиною 2,3 тис. погонних метрів.

Як повідомив заступник генерального директора з експлуатації водопровідного господарства – директор Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» Владлен Волков, серед найбільш постраждалих районів – Київський, Салтівський, Шевченківський, Немишлянський та Індустріальний.

За його словами, на початку війни керівництво підприємства зіштовхнулося із низкою серйозних проблем. Головна з них, яку довелося вирішувати терміново, – оперативне відновлення катастрофічно пошкоджених ворогом об’єктів водопровідного господарства. Також давалася взнаки істотна нестача робочих рук, адже більше половини ремонтників комплексу проживають в області і тимчасово не могли дістатися роботи. Але, незважаючи на щоденну ворожу агресію, ситуацію вдалося взяти під контроль, і через два місяці після початку війни підприємство запрацювало на повну міць.

«Часу для роздумів не було, а тому детально проаналізували ситуацію, що склалася, і склали комплекс заходів щодо усунення можливих аварій на водоводах і виробничих об’єктах. Також запровадили такі методи ремонту трубопроводів, за яких подача води харків’янам не припинялася. Було сформовано досвідчені бригади аварійно-відновлювальних робіт та підготовлено необхідну спецтехніку та матеріали», – повідомив Владлен Волков.

Заступник генерального директора також зазначив, що цього року, незважаючи на бойові дії, заплановано перекласти 10 км технічно зношених ділянок мережі.

«Запевняю харків’ян у тому, що стабільне водопостачання їм гарантоване. Досвідчений колектив зробить для цього все можливе та неможливе. В той же час хочу звернутися до мешканців міста з проханням про своєчасну оплату послуг водопостачання та водовідведення. Всі ці кошти повністю спрямовуються на виробничі потреби – ремонт зовнішніх мереж та внутрішньобудинкових систем, відновлення виробничих об’єктів та підготовку їх до експлуатації в осінньо-зимовий період», – підсумував заступник генерального директора КП «Харківводоканал».

Агентство Телевидения Новости