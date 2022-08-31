На Харківщині знищено артустановку «Акація» разом з окупантами

Російська САУ 2С3 «Акація» була знищена на Харківщині разом із розрахунком та боєприпасами. Аеророзвідка Нацгвардії у рамках заходів контрбатарейної боротьби відшукала ціль, корегувала вогонь артилеристів Збройних сил України та зафіксувала результат їхньої віртуозної роботи.

Нагадаємо, САУ 2С3 «Акація» має калібр 152 мм, а також розрахунок з чотирьох членів екіпажу. Має ефективну дальність стрільби на 20 км.





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