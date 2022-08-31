Місія МАГАТЕ прибула в Запоріжжя

Сьогодні, 31 серпня 2022 року, близько 15:00 місія Міжнародного агентства з ядерної енергії прибула до Запоріжжя. Про це повідомляє Енергоатом у Telegram, пише НВ.

Речник МЗС України Олег Ніколенко заявляв, що міжнародна спільнота має посилювати тиск на країну-агресора РФ до повної демілітаризації та деокупації ЗАЕС та її повернення під контроль України.

Напередодні команда з 14 експертів ядерної служби ООН прибула до Києва перед запланованим візитом на окуповану Росією Запорізьку атомну електростанцію.

Візит місії МАГАТЕ, основної міжнародної організації в царині ядерної енергетики, почали обговорювати ще на початку серпня, коли почастішали провокації РФ з обстрілами ЗАЕС.

Організація Об’єднаних Націй заявила про готовність сприяти візиту інспекторів МАГАТЕ до Запоріжжя з Києва, але Росія наполягала, що місія має прямувати не через Київ.

Врешті 19 серпня російський диктатор Володимир Путін у розмові з французьким президентом Емануелем Макроном пообіцяв допустити місію ООН на Запорізьку АЕС «на тих умовах, які обговорювались». 23 серпня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров у розмові з главою МЗС Франції підтвердив згоду РФ на місію МАГАТЕ на ЗАЕС.

26 серпня стало відомо, що МАГАТЕ готує екстрений візит на ЗАЕС на наступний тиждень. Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що очолить місію.

До цього Гроссі провів переговори з українськими дипломатами у Відні, російськими чиновниками та представниками Росатому у Стамбулі та президентом Франції Еммануелем Макроном в Парижі, щоб обговорити приготування.

«Присутність МАГАТЕ допоможе стабілізувати ситуацію з ядерною безпекою на майданчику та знизити ризик серйозної ядерної аварії в Європі», вважає Гроссі.

Ядерний тероризм РФ: що відбувається на окупованій Запорізькій АЕС?

Окупанти захопили найбільшу атомну електростанцію в Європі Запорізьку АЕС ще на початку повномасштабної війни, 4 березня.

Працівники станції опинилися у заручниках. На станції перебувають російські військові, а також співробітники росатому.

Російські загарбники розмістили на ЗАЕС військову техніку, зокрема в машинному залі першого енергоблоку. Крім того, окупанти облаштували вогневі позиції на ЗАЕС та обстрілюють звідти українські міста. Кремль використовує Запорізьку АЕС як «ядерний щит» для прикриття своєї військової техніки, оскільки ЗСУ не можуть відкрити вогонь у відповідь в районі електростанції, а також для тиску на Україну та світ, погрожуючи ядерною катастрофою.

Ситуація на ЗАЕС опинилася у центрі уваги з початку серпня, коли російські військові почали регулярно обстрілювати станцію.

На тлі цього Україна закликала ООН якнайшвидше направити місію МАГАТЕ та встановити на території ЗАЕС демілітаризовану зону.

Росія ж звинувачує в обстрілах Україну і відкидає заклики про демілітаризацію атомної станції, під приводом того, що нібито вона «захищає» ЗАЕС від провокацій.

Насправді ж росія обстрілюючи територію ЗАЕС намагається отримати повний контроль за нею. 19 серпня в Енергоатомі повідомили, що росія готується найближчим часом відключити Запорізьку АЕС від енергосистеми України.

Російські військові в тому числі розбивають лінії електропередач, що зв’язують ЗАЕС з енергосистемою України, прикриваючись тим, що це нібито роблять ЗСУ. Це створює ризик ядерної аварії, адже без живлення станції стане неможливим робота насосів, які охолоджують ядерні реактори. Для запобігання катастрофі росіяни пропонують перемикнути станцію на електромережу, що зв’язуватиме її з окупованим Кримом.

25 серпня вперше в історії сталося повне відключення ЗАЕС від енергомережі. Президент України Володимир Зеленський заявив, що окупанти намагалися від’єднати ЗАЕС від енергосистеми України, та безуспішно. На наступний день Запорізька АЕС відновила виробництво електроенергії для потреб України.

Агентство Телевидения Новости