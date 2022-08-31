Шеринг авто, електронне пенсійне, посвідка на проживання, документи англійською: нові можливості в Дії

Велике оновлення в Дії: шеринг авто, електронне пенсійне, посвідка на проживання, документи англійською.

Також повернули в застосунок сплату штрафів від патрульної поліції. Згодом відновимо сплату штрафів за фото та відеофіксацією, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Впевнений, наше велике оновлення спростить життя мільйонам українців.

Оновлюйте застосунок, тестуйте нові послуги.

Нові сервіси реалізовані Мінцифрою спільно з Мінсоцполітики, ПФУ, ДМС, МВС, Головним сервісним центром МВС, ДП «Інфотех» за підтримки «Проєкту підтримки Дія», який впроваджується Програмою розвитку ООН в Україні за підтримки Швеції».

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