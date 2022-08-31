Маскував наркотики під каміння: патрульні затримали наркоторговця

Патрульні поліцейські за денну зміну виявили 8 осіб, що мали з собою, ймовірно, наркотичні речовини. Під час поверхневих перевірок патрульні виявили у громадян речовини синтетичного та рослинного походження.

Зокрема, в Основ‘янському районі спільно зі співробітниками управління боротьби з наркозлочинністю патрульні виявили чоловіка, який мав з собою 7 згортків, замаскованих під каміння, з, ймовірно, наркотичними речовинами. Громадянин пояснив, що придбав ці речовини з метою подальшого збуту. Також він розповів, що на території декількох районів встиг покласти 70 таких згортків.

Надалі цими випадками будуть займатися слідчі.

Патрульна поліція нагадує, що за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів передбачена кримінальна відповідальність.

Агентство Телевидения Новости