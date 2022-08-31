Ні товару, ні грошей: жінка, яка продавала неіснуючий одяг у соцмережі, отримала 4 роки позбавлення волі

Прокурори довели вину мешканки смт Краснопавлівка Лозівського району. Встановлено, що жінка, яка раніше вже була судима за шахрайство, створила в соціальній мережі декілька фейкових сторінок магазинів жіночого одягу.

Оплату за товар шахрайка прохала перерахувати на картку та обіцяла вислати одяг після отримання грошей, проте своїх замовлень покупці так і не отримали.

Потерпілі переводили шахрайці різні суми – від 300 грн до понад 3,5 тис. грн. З квітня 2021 року по лютий 2022 року псевдопідприємиця встигла ошукати 30 осіб.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Лозівської окружної прокуратури Харківської області суд визнав винною 24-річну жінку в шахрайстві (ч. 2 ст. 190 КК України). Їй призначено покарання у виді 4 років позбавлення волі.

26 серпня 2022 року суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська виніс обвинувальний вирок, яким призначено покарання у виді 3 років позбавлення волі та на підставі ст. 71 КК України частково приєднано невідбуту частину покарання. Остаточно призначено покарання у виді 4 років позбавлення волі.

Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Агентство Телевидения Новости