Харківські судові експерти отримали мобільну ДНК-лабораторію

Експертам харківського Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Бокаріуса» отримали мобільну ДНК-лабораторію, яка дозволяє проводити повний цикл ДНК аналізу як для живих людей, так і невідомих загиблих, а також для ідентифікації особи щодо встановлення спорідненості.

Офіс Генерального прокурора спільно з Тимчасово повіреним у справах Французької Республіки в Україні Бенджаменом Рорігом передали до сфери управління Міністерства юстиції України мобільну лабораторію для експрес-аналізу ДНК (автомобіль MERCEDES зі встановленою на шасі лабораторною та холодильною камерами), яку надали Україні французькі колеги.

Міністр юстиції Денис Малюська підкреслив, що мобільна лабораторія передана у той регіон, який потребує її найбільше. Така лабораторія – це дуже важливий і цінний подарунок для Харкова, який з самого початку війни потерпає від постійних обстрілів з боку рф.

«Ми ініціювали передачу мобільної лабораторії Міністерству, щоб експерти дослідного центру, який обслуговує Харківську, Донецьку, Луганську та Сумську області, вже завтра могли почати в ній працювати. Ці області щодня потерпають від обстрілів, гинуть люди. Мобільна лабораторія ДНК – це реальна можливість для України на високому рівні швидко ідентифікувати тіла загиблих та провести аналіз будь яких біологічних матеріалів, виявлених на місцях злочинів. Дякую нашим французьким партнерам, які допомагають Україні та підтримали цю ініціативу», – наголосив Генеральний прокурор Андрій Костін.

Бенджамен Роріг відзначив відкритість та прозорість українських партнерів у співпраці з французькими колегами. Він підкреслив, що аналогів цій лабораторії немає у світі генетики, адже її мобільність дозволяє ще ефективніше та оперативніше проводити ДНК аналіз.

Агентство Телевидения Новости