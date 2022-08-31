З 1 вересня в Харкові запускають 7 нових автобусних маршрутів

Сім автобусних маршрутів для мешканців міста Харкова почнуть працювати з завтрашнього дня, 1 вересня.

Наступні автобусні маршрути вводяться у зв’язку з необхідністю забезпечення пасажирських перевезень харків’ян на період воєнного стану, повідомили у Департаменті інфраструктури.

№296е: пр. Академіка Курчатова (сел. П’ятихатки ) – вул. Академічна – вул. Академіка Вальтера – вул. Ентузіастів – пр. Академіка Курчатова – Харківське шосе – вул. Сумська – пр. Незалежності – пр. Науки – пр. Незалежності – вул. Сумська і далі – за маршрутом;

№237е: ст. м. «Холодна Гора» – Полтавський Шлях – вул. Петра Болбочана – Григорівське шосе (у зворотному напрямку: вул. Полтавський Шлях) – вул. Дудинської – пр. Любові Малої – вул. Китаєнка – пр. Ново–Баварський – вул. Чехова – вул. Перовської – Липовий Гай;

№219е: вул. Власенка, 3 – вул. Москалівська – вул. Мар’їнська – Нетіченська наб. – вул. Університетська – пров. Спартаківський – пл. Конституції (у зворотному напрямку: пл. Павлівська – вул. Університетська – Нетіченська наб. – вул. Мар’їнська – вул. Москалівська – вул. Власенка,3);

№43е: ст. м. «Холодна Гора» – вул. Полтавський Шлях – вул. Петра Болбочана – Григорівське шосе – вул. Переможців – вул. Полтавський Шлях – вул. Золочівська – пров. Золочівський 1–й – вул. Ігоря Муратова – пансіонат (Залютине) (у зворотному напрямку: вул. Ігоря Муратова – пров. Золочівський 1–й – вул. Золочівська – вул. Полтавський Шлях – ст. м. «Холодна Гора»);

№250е: вул. Євгена Котляра (Південний вокзал) – вул. Велика Панасівська – вул. Беркоса, 38;

№277е: пров. Балакірєва (лікарня швидкої та невідкладної допомоги) – вул. Балакірєва – вул. Дерев’янка – вул. Космонавтів – вул. 23 Серпня – вул. Клочківська – пр–д Панасівський 2–й – вул. Велика Панасівська – вул. Євгена Котляра (Південний вокзал);

№299е: медучилище – вул. Таборова – пров. Афанасівський – вул. Барикадна – вул. Холодногірська – вул. Полтавський Шлях – ст. м. «Холодна Гора» (у зворотному напрямку: вул. Полтавський Шлях – вул. Петра Болбочана – Григорівське шосе – вул. Дудинської – вул. Холодногірська – вул. Барикадна – пров. Афанасівський – вул. Таборова – медучилище).

Агентство Телевидения Новости