Авіаційні удари по Руським Тишкам та невдалий наступ у напрямку Прудянки: ситуація на Харківщині

Зведення Генштабу ЗСУ станом на вечір 31 серпня. 189 доба війни.

На Харківському напрямку противник із танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Дуванка, Соснівка, Руська Лозова, Черкаські Тишки, Циркуни, Старий Салтів, Шестакове, Норцівка та Гусарівка. Підтримує високу інтенсивність ведення розвідки БпЛА. Завдав авіаційних ударів по району Руських Тишків. Здійснив невдалу спробу наступу у напрямку Прудянки.

На Слов’янському напрямку вогневого впливу зазнали позиції Сил оборони в районах населених пунктів Долина, Богородичне, Дібрівне. Авіаційного удару завдано біля Вірнопілля. Противник намагається покращити логістичне забезпечення своїх військ.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – в зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости