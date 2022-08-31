1 вересня у Харкові: чи готові батьки та вчителі

Перше вересня у зруйнованій школі – харківська 46 гімназія до початку навчального року готова. Окупанти вдарили по школі в ніч з 10 на 11 липня.

Чернигівська Яна, директор Харківської гімназії № 46

Зранку 11 липня на території зібралися і батьки, і діти, і вчителі, які перебувають у Харкові. Всі, хто змогли брати участь у розбиранні завалів. Ми з 2 поверху за допомогою працівників ДСНС витягували класні журнали, комп’ютерну техніку, все, що могли врятувати – врятовували протягом трьох тижнів. Гімназія це не будівля, а наш колектив – дітей, батьків та вчителів.

Три перших класи, 80 дітей завтра сідають за віртуальні парти. Навчати першачків он-лайн – такого досвіду в них ще не було, кажуть в школі. Старші діти та їх батьки до такого формату занять вже звикли.

Чернигівська Яна, директор Харківської гімназії № 46

Вони звикли до дистанційного навчання під час карантину. Всі навчилися працювати в онлайн режимі. Всім би хотілося зустрітися, але умови не дозволяють. Ми турбуємось за наших першачків, тому що і для нас, і для батьків, і для дітей – це щось нове. Навчити писати їх букви, цифри в дистанційному режимі – це дуже важко, але ми все передбачили і будемо працювати.

6-річна Анюта чекає першого шкільного дня, до якого в неї вже все готово, навіть святкове вбрання. Батьки дівчинки планували віддавати дитину саме в цю школу. Радіють, шо війна не змінили ці плани. До форми навчання готові.

Ганна Пікалова

В даному випадку саме найкраще, що діти мають можливість хоча б онлайн займатися. Займатися з тими вчителями, до яких вони зможуть, коли все буде добре, прийти у класи навчатися. Якщо б не було взагалі можливості – було б набагато гірше. Діти все одне чекають 1 вересня, вважаю це добре, навіть онлайн. Все купили, все заготували, підручники і зошити, головне щоб були усі дивайси та доступ до мережі інтернет, щоб дитина могла в зумі займатися, все готово.

З 750 шкіл на Харківщині руйнації зазнала десята частина.

Олег Синєгубов, голова ХОВА

Було прийняте фінальне рішення радою оборони харківської області про виключно онлайн-навчання на території області. На 1 місце ми маємо ставити безпеку наших з вами дітей і вас безпосередньо. Скільки потрібно часу, щоб дітей з усієї школи спустити в укриття? Скільки ми не намагалися, менше ніж за 5 хвилин у нас не виходило. 5 хвилин – це був рекорд, повірте. Час дольоту ракеті до Харкова 30 секунд. Тобто фізично спустити дітей в укриття ми не встигаємо.

Для організації дистанційного процесу навчання зруйнованим та пошкодженим школам та професіонально-технічним закладам освіти харківська обласні військова адміністрація передала 583 ноутбуки.

Олексій Литвинов, керівник Департаменту науки та освіти

Я підкреслюю, це була рекомендація наших західних партнерів ЮНІСЕФ. Це був перший невеличкий транш від загальної кількості переданих ноутів, а їх більше 5 тисяч. Це був 1 крок.

Батьки тих дітей, які зараз у харкові, розуміють необхідність саме дистанційної форми навчання.

Вікторія Єфименко

Нам обещали, что линейка будет настоящая, но в связи со вчерашними событиями будет только онлайн урок. Прописи купили, учебники в школе получим, так как мы находимся в городе. Канцелярские как всегда – ножницы, краски, кисточки, цветная бумага. Все приобрели, готовы.

Головне, кажуть батьки, це стабільний інтернет та бажання навчатись, яке у першачків – в наявности.





Агентство Телевидения Новости