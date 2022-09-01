Перше вересня під звуки тревоги: дорослі звернулися до дітей

«Сьогодні ви йдете до школи, повертаєтесь до навчання, продовжуєте здобувати освіту. Сьогодні ви йдете до можливості побачити, почути, пізнати Україну. Знання про неї, слова про неї, мрії про неї – які всі були про вас. Про ваше життя. Вільне, чисте, сміливе й розумне. Я не можу не привітати сьогодні наш народ із тим, що в України є такі діти. Є такі ви. Слава Україні!», -так Володимир Зеленський привітав дошкільнят, школярів і студентів із початком нового навчального року.

Наші діти рано подорослішали. Війна для них, на жаль, стала реальністю, а не історичним явищем. В останні пів року сигнали повітряної тривоги замінили шкільні дзвінки. Та Збройні Сили робили і роблять все, щоб дати нашим дітям можливість жити і навчатися в Україні. Ми захищаємо передусім вас, дорогі дітки! Ви маєте унікальну можливість виховуватися на прикладах незламних сучасників – захисників і захисниць України. Збирайте і зберігайте пам’ять про ці історичні події й неймовірних людей, які собою закривають вас від лиха! Зростайте в любові до України і вірте в нашу Перемогу! – написав Головнокомандувач ЗС України генерал Валерій Залужний

Дорогие школьники!Уважаемые родители и педагоги!

Об этом первом сентября напишут в учебниках по истории.Впервые Харьков начинает учебный год во время полномасштабной войны, под звуки разрывающихся снарядов.Впервые первоклассники не войдут в школьные двери под звуки первого звонка, не сядут нарядными за парты, их родители не сделают фото на память. Для многих детей этот день наполнен горечью утраты, так как стены родной школы превратились в руины, а дом и друзья остались за тысячу километров.

Но, дети, у вас не забрали самое ценное – знания, память о счастливых школьных годах, веру. То, что мы храним в сердце, не сожжет ни одна ракета.

Несмотря ни на что, Город-герой начинает новый учебный год. Это стало возможным благодаря каждому из вас – сильным и смелым харьковчанам.Учителям, которые в тяжелейших условиях, делают все, чтобы дать детям максимум знаний, помочь им пройти этот тяжелый этап. Родителям наших школьников, которые приближают победу Украину, благодаря нашим детям.Ведь ради них сражается вся страна, чтобы потом они, так рано познавшие цену свободы, строили будущее. Поэтому впитывайте все полученные знания, дорогие дети, будьте умнее и лучше нас.

Мы обязательно восстановим все, что было разрушено. Вместе с нашими детьми вырастут новые кварталы, школы, мирный Харьков, украинская нация героев!

Я желаю сил и вдохновения педагогам, новых прекрасных открытий школьникам и благополучия каждой харьковской семье!

Мы обязательно победим и вернемся к мирной жизни!- написав харків’янам мер Харкова Ігор Терехов

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