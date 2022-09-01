Одна людина загинула, 5 поранено, зокрема дитина – доба на Харківщині

Цієї ночі Штаб оборони Харкова після 22 години зафіксував виліт 5 ракет із російського Бєлгорода. Частина – «самоліквідувалася» не на території України. Місця влучань інших ракет встановлюють правоохоронці. Попередньо – постраждалих немає.

За добу по області окупанти завдавали ударів по Ізюмському, Харківському, Богодухівському та Чугуївському районах.

На Ізюмщині через інтенсивні обстріли постраждали приватні домоволодіння. За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, у Балаклії поранення отримали 4 мирних мешканців, в тому числі 13-річний хлопчик. Чоловік 50 років у Балаклії, на жаль, загинув.У Богодухівському районі внаслідок обстрілів пошкоджена одна з будівель агропідприємства.Вночі окупанти завдали ударів по Чугуївському району. У Печенігах виникла пожежа у 5-поверховому житлову будинку. Рятувальники евакуювали 10 людей. З пораненням госпіталізований 30-річний чоловік.

Близько 3 ночі росіяни знову вдарили по Печенігах. Пошкоджені приватні домоволодіння, будівля амбулаторії.

▪️Російські окупанти на Харківщині завдають постійних ударів та ведуть розвідку. Однак військові ЗСУ вже 190-й день продовжують тримати позиції на всіх напрямках.

Агентство Телевидения Новости