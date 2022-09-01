Вночі ворог обстріляв Печеніги: є поранені

За добу з 31 серпня по 1 вересня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Загалом за добу рятувальники здійснили 33 оперативних виїзди, з яких:на ліквідацію пожеж — 13, у т.ч. спричинених військовими діями – 84 – аварійно-рятувальні роботи,10 – для надання допомоги населенню, комунальникам та поліції,6 – інші виїзди.Пожежі, спричинені влучанням ворожих боєприпасів, трапились у Київському (1) районі Харкова, а також у Чугуївському (4), Богодухівському (1), Ізюмському (2) районах області. Горіли житлові багатоповерхівки, приватні маєтки, господарчі споруди та виробничі приміщення.

Так, о 12:15 рятувальники виїжджали на гасіння пожежі у ремонтній майстерні в с. Баранівка Золочівської ОТГ. Пожежа сталася в результаті обстрілу та поширилась на площу 600 кв.м. О 14:40 її було повністю ліквідовано.

Вночі о 01:30 ворог здійснив масованого обстрілу по смт. Печеніги Чугуївського району. В результаті обстрілу сталося 3 пожежі. У п‘ятиповерховому житловому будинку на 5-му поверсі горіло три квартири. Площа пожежі склала близько 150 кв.м. З будинку вогнеборцями було врятовано жінку 1937 року народження, а також евакуйовано 10 чоловік.

Крім того, в результаті обстрілу зазнав осколкових поранень чоловік 1992 року народження. Бригадою медиків його було госпіталізовано до лікарні міста Харкова. На місці події працювало 3 відділення служби порятунку у складі 15 рятувальників. Також в результаті обстрілів сталося загоряння у будівлі амбулаторії на площі 30 кв.м. та у гаражі на площі 5 кв.

Останній осередок займання було ліквідовано о 03:25.За добу піротехніки ДСНС ліквідували 12 ворожих вибухонебезпечних предметів.

Агентство Телевидения Новости