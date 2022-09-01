рашисти вбивають дітей: 53 маленьких харків’янина вже ніколи не підуть до школи

Країна-агресор позбавлена моралі та будь-яких людських проявів. За інформацією харківських ювенальних прокурорів, станом на сьогодні російські військові забрали життя 53 дітей. Отримали поранення 159.

30 серпня внаслідок артилерійського обстрілу Шевченківського району м. Харкова отримала поранення 6-річна дівчинка.

17 серпня військові РФ цинічно обстріляли, попередньо, крилатою ракетою «Іскандер 9М727» гуртожиток у Салтівському районі м. Харкова. Загинула дівчинка 12 років.

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