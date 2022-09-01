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У Москві триває мор серед топ-менеджерів Путіна

У Москві загинув голова ради директорів “ЛУКОЙЛа”: він випав з вікна лікарні. Голова ради директорів нафтової компанії “ЛУКОЙЛ” Равіль Маганов помер після того, як випав з вікна Центральної клінічної лікарні у Москві, інформує УП з посиланням на росЗМІ

Сьогодні вранці Маганов випав з вікна палати ЦКЛ. Від отриманих травм він помер, – написали пропагандисти.

Російській сценарій життя нагадує не лише Оруелла, й й Хармса, у якого “старушки все подали и падали”. Адже це не перша смерть за останні півроку серед нефтяних топ-менеджерів Путіна.

Раніше знайшли мертвим Юрія Воронова – гендиректора транспортно-логістичної компанії «Астра-Шиппінг».До цього наприкінці січня, а також наприкінці лютого в Ленінградській області знайшли тіла топ-менеджера «Газпром інвесту» Леоніда Шульмана та заступника директора Єдиного розрахункового центру Газпрому з корпоративної безпеки Олександра Тюлякова (поряд лежали передсмертні записки). У квітні в Москві виявили мертвими колишнього віце-президента Газпромбанку Владислава Аваєва, його дружину та дочку.

Було знайдено мертвим й ексглаву держкорпорації “росозброєння”, яка після злиття з “Промекспортом” стала “рособоронекспортом”, Олексія Огарьова.

Также у центрі Москви улипні у під’їзді одного з будинків знайшли мертвим відставного генерал-майора ФСБ Євгена Лобачова

Агентство Телевидения Новости

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