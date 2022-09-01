Медики розповіли про стан постраждализ 30 серпня

В одну з лікарень Харкова 30 серпня надійшло 5 поранених внаслідок ранкового обстрілу центру міста і ще двоє – увечері того ж дня.

Харків’яни, які отримали травми, перебувають у відділеннях хірургії та травматології. Як розповів виконувач обов’язків медичного директора Костянтин, зараз стан поранених оцінюють як задовільний. У них переважно – пошкодження м’яких тканин. Одну постраждалу вже виписали з лікувального закладу.

«Всі поранені без виключення – цивільні, деякі старшого віку. Коли почався ворожий обстріл, хтось був вдома або поряд з власним будинком”, – підкреслює лікар.

Помічниця вихователя дитсадка Наталя із пораненнями ніг лікується в травматологічному відділенні. 37-річна жінка розповідає, як зранку 30 серпня разом з колегою виносила сміття, коли у двір дошкільного закладу прилетів ворожий снаряд. Каже, що лише почула вибух і одночасно відчула біль у нозі.

«Я злякалася, побігла на сходи, вони ще цілими були. Мені вже ногу прострілило до самих кісток. Я бігла до дитсадка й просила допомоги, говорила: не дайте мені померти, в мене двоє дітей маленьких. Потім я впала на землю, далі не пам’ятаю, в мене шок був», – згадує Наталя.

Колега Наталії отримала легкі поранення і вже була виписана з лікарні.

«Дитячий садочок – це ж не військова територія, так не має бути. В місті прості люди. Я чула, що поруч загинули люди, співчуваю їхнім сім’ям», – говорить постраждала.

Ще одна поранена – 85-річна пані Олена – лікується в хірургії. Травму вона отримала вранці 30 серпня біля власного будинку. Жінці, як кажуть лікарі, пощастило. Якщо б їй вчасно не надали допомогу, могла втратити ногу.

«Пам’ятаю, як у 1943 році звільняли наш Харків, в цей рік я пішла в школу. Те, що зараз відбувається, – бандитизм», – говорить Олена.

Вже пізно ввечері цього ж дня в іншому районі міста через ворожий обстріл було пошкоджено житловий будинок. 71-річна Ірина, яка переселилася в цей район із селища Жуковського, та мешканка Старого Салтова – 81-річна пані Віра – отримали легкі поранення, переважно, їх руки та тіло посікло склом.

«У Старому Салтові ми два місяці сиділи в підвалі без світла, води та хліба. У травні переселилася до Харкова, та й тут мене дістала війна», – ділиться жінка.

Нагадаємо, під час обстрілу центральної частини Харкова 30 серпня загинуло 4 людини. Пізніше ще одна жінка померла в лікарні від тяжких травм.

Агентство Телевидения Новости