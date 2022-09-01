Понад 200 тисяч дітей навчатися саме на Харівщині

Із міркувань безпеки освітній процес відбуватиметься у дистанційному режимі, повідомили в ХОВА

Всього цьогоріч у школах Харківщини навчатиметься 214 627 дітей, в тому числі 13 496 першокласників. До війни середню освіту в області отримували 260 тисяч дітей.

Російські окупанти зруйнували на території Харківщини 21 школу, 210 шкіл отримали ушкодження, а на окупованих територіях опинилися 150 шкіл. Цього року в режимі онлайн працюватимуть 559 закладів загальної середньої освіти з 715. У закладах вищої та фахової передвищої освіти в режимі онлайн навчатимуться 145 тисяч студентів.

Вітаю усіх, хто вчиться і хто навчає, з початком нового навчального року.

Дякую усім педагогам та працівникам освітньої сфери, які, попри усі об’єктивні труднощі, попри постійні обстріли та ризик для життя, демонструють високий професіоналізм та відданість справі. Переконаний, рівень знань, які отримуватимуть наші діти, залишиться на максимально високому рівні!

Агентство Телевидения Новости