Унаслідок обстрілу російськими військами на Запорізькій АЕС відключився енергоблок

Український персонал станції робить все можливе для ліквідації пошкоджень її інфраструктури.

В окупованому Енергодарі внаслідок мінометного обстрілу російськими військами майданчика Запорізької АЕС спрацював аварійний захист і відключився працюючий 5-й енергоблок.

Про це повідомляє в Telegram Енергоатом.

“Сьогодні, 1 вересня 2022 року, о 4:57 внаслідок чергового мінометного обстрілу російськими окупаційними військами майданчика Запорізької АЕС спрацював аварійний захист і відключився працюючий 5-й енергоблок”, – йдеться в повідомленні.

Також пошкоджено лінію резервного живлення власних потреб ЗАЕС-330 кВ. У перехідному режимі сталося знеструмлення непрацюючого енергоблока №2 із запуском дизель-генераторів.

“Це вже вдруге протягом останніх 10 днів злочинні дії рашистів призвели до відключення блока та знеструмлення станції”, – написали в Енергоатомі.

Енергоблок №6 продовжує працювати в енергосистемі України й одночасно заживлює власні потреби ЗАЕС.

Також окупанти продовжують тероризувати місцеве населення – у мережі з’явилося відео, та фото, де вони розстрілюють житлові квартали з геликоптерів.

Агентство Телевидения Новости