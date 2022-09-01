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Унаслідок обстрілу російськими військами на Запорізькій АЕС відключився енергоблок

Унаслідок обстрілу російськими військами на Запорізькій АЕС відключився енергоблок

Український персонал станції робить все можливе для ліквідації пошкоджень її інфраструктури.

В окупованому Енергодарі внаслідок мінометного обстрілу російськими військами майданчика Запорізької АЕС спрацював аварійний захист і відключився працюючий 5-й енергоблок.

Про це повідомляє в Telegram Енергоатом.

“Сьогодні, 1 вересня 2022 року, о 4:57 внаслідок чергового мінометного обстрілу російськими окупаційними військами майданчика Запорізької АЕС спрацював аварійний захист і відключився працюючий 5-й енергоблок”, – йдеться в повідомленні.

Також пошкоджено лінію резервного живлення власних потреб ЗАЕС-330 кВ. У перехідному режимі сталося знеструмлення непрацюючого енергоблока №2 із запуском дизель-генераторів.

“Це вже вдруге протягом останніх 10 днів злочинні дії рашистів призвели до відключення блока та знеструмлення станції”, – написали в Енергоатомі.

Енергоблок №6 продовжує працювати в енергосистемі України й одночасно заживлює власні потреби ЗАЕС.

Також окупанти продовжують тероризувати місцеве населення – у мережі з’явилося відео, та фото, де вони розстрілюють житлові квартали з геликоптерів.

Агентство Телевидения Новости

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