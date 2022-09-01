Програма єВідрядження: хто не зможе виїхати за кордон

З 1 вересня 2022 року військовозобов’язані чоловіки зможуть офіційно виїжджати з України у відрядження. Оформити заявку можна через новий сервіс “єВідрядження” у додатку “Дія”. Однак можливість відправити співробітників у робочу поїздку відкрита тільки для роботодавців, які відповідають жорстким критеріям. Їх перелік Фокус аналізує у своєму огляді “Поїздка на 200 тисяч. Як чоловіки можуть виїхати з України за кордон”.

“На жаль, критерії [проєкту “єВідрядження”] досить жорсткі. З огляду на суттєвий спад підприємництва, велику кількість втрачених робочих місць, загальне зменшення заробітних плат порівняно з мирним часом, виконання встановлених критеріїв буде, скоріше, винятком із правил. Це буде під силу іноземним компаніям і провідним українським підприємствам, які не торкнулися бойових дій”, — ділиться своїм баченням у коментарі Фокусу Герман Тасліцький, компаній Delta International Services.

На думку Яни Михайлюк, адвокатки, радниці юридичної компанії TOTUM LF, для представників малого бізнесу перешкодою в організації закордонних відряджень можуть стати такі вимоги:

кількість працівників не менше 10;розмір середньої зарплати на підприємстві не менше ніж 20 тис. грн;наявність застави 200 тис. грн.

Враховуючи ці критерії, Фокус склав орієнтовний список тих, для кого виїзд за кордон залишиться закритим:

самозайняті представники творчих та інших професій;підприємці без оформленого за трудовою книжкою персоналу або з кількістю працівників менше 10;співробітники IT-компаній, оформлені як ФОП на єдиному податку;команди співзасновників стартапів без найманого персоналу;колектив підприємств, де офіційно виплачують мінімалку, а решту в конверті;малий і середній бізнес, який в умовах війни залишився без вільних оборотних коштів;персонал великих компаній, де через велику кількість низькокваліфікованих працівників, середня зарплата не дотягує до 20 тис. грн тощо.

Скористатися новим сервісом, можливо, зможе досить невеликий перелік осіб:

співробітники провідних компаній з іноземним капіталом і “білою” бухгалтерією;персонал керівних компаній великих холдингів тощо.

Цілком можливо, що “щасливчики”, які відповідають жорстким критеріям, зможуть скористатися опцією “єВідрядження” не лише для відряджень.

“Виходячи з наявної інформації про послугу “єВідрядження”, для отримання права на виїзд не потрібно подавати жодних підтверджувальних документів про мету поїздки, її план, робочу необхідність, а сама поїздка ніяк не відстежується”, — коментує Оксана Дурова, адвокатка АТ Legal Strategу. Тому, на думку співрозмовниці Фокусу, не заперечується потенційна можливість використання такої послуги не лише для робочих поїздок за кордон, а відпустки, туризму, відвідування рідних, які змушені залишити Україну через війну тощо.

Агентство Телевидения Новости