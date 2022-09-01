В Харкові презентували патріотичні марки з псом Патроном
Сьогодні у Міжрегіональному центрі гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС України відбулося спеціальне погашення поштової марки «Пес Патрон», що випустила Укрпошта.
«Ця марка розповідає про те, як cапери ДСНС разом з Патроном допомагають зберегти життя дітей, фермерів та забезпечують проходження судів – це перша офіційна благодійна марка країни», повідомляє Міжрегіональний центр гуманітарного розмінування та швидкого реагування.
Продажем цієї марки Укрпошта планує зібрати 1 мільйон євро на машину для розмінування великих територій. Адже, за інформацією ДСНС, рашисти залишили орієнтовно 150 тисяч вибухонебезпечних пасток.
Решта донатів піде на підтримку притулків тварин по всій країні.