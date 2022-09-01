В Харкові презентували патріотичні марки з псом Патроном

Сьогодні у Міжрегіональному центрі гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС України відбулося спеціальне погашення поштової марки «Пес Патрон», що випустила Укрпошта.

«Ця марка розповідає про те, як cапери ДСНС разом з Патроном допомагають зберегти життя дітей, фермерів та забезпечують проходження судів – це перша офіційна благодійна марка країни», повідомляє Міжрегіональний центр гуманітарного розмінування та швидкого реагування.

Продажем цієї марки Укрпошта планує зібрати 1 мільйон євро на машину для розмінування великих територій. Адже, за інформацією ДСНС, рашисти залишили орієнтовно 150 тисяч вибухонебезпечних пасток.

Решта донатів піде на підтримку притулків тварин по всій країні.

Агентство Телевидения Новости