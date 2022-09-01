Проводив підривну діяльність: в Харківській області затримано держзрадника

Співробітники Управління Служби безпеки України в Харківській області викрили та затримали громадянина України, який проводив підривну діяльність проти України.

Зловмисник повідомляв представникам країни-агресора координати розміщення блок-постів, військових об’єктів та об’єктів критичної інфраструктури життєзабезпечення міста, дані про переміщення військової техніки та Сил оборони нашої держави на території Харківщини.

Для збору розвідданих зловмисник здійснював приховане візуальне спостереження за об’єктами з використанням фото- та відеофіксації.

Зібрані відомості він передавав представникам спецслужб рф через Телеграм-канали, додаючи геолокації та фото з відповідними позначками на картах.

30 серпня, під час виконання чергового завдання від представника ФСБ РФ, чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України, повідомляє прокуратура Харківської області.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру 49-річному мешканцю Балаклійського району за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування та оперативний супровід проводить Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости