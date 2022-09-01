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Обстріл підприємства стратегічного значення на Харківщині: поранено одну людину

Обстріл підприємства стратегічного значення на Харківщині: поранено одну людину

31 серпня близько 13:30 окупанти обстріляли з ракет територію державного підприємства стратегічного значення на Харківщині. Внаслідок обстрілу пошкоджено низку приміщень. На даний час відомо про одну поранену особу, повідомили у Спеціалізованій прокуратурі у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил.

За процесуального керівництва Харківської спецпрокуратури у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 3 ст. 110 КК України).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Управлінням СБ України в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости

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