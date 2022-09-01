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Харківська поліція затримала мисливця за телефонним кабелем

Харківська поліція затримала мисливця за телефонним кабелем

Поліцейські Харкова затримали чоловіка, який намагався викрасти телефонний кабель: своїми діями зловмисник спричинив організації матеріальну шкоду на суму близько 4100 гривень, а також лишив зв’язку 25 абонентів на 3 доби. Про це повідомляє ГУНП Харківської області.

Вранці 31 серпня до поліції надійшло повідомлення про те, що на проспекті Героїв Харкова в Індустріальному районі невідомий зрізав 15 метрів телефонного кабелю.

Довести злочин до кінця зловмиснику завадила охоронна сигналізація. На місці події чоловіка затримали співробітники служби охорони та викликали поліцію.

36-річного жителя Харкова доставили до відділу поліції № 2 ХРУП № 2. Речові докази вилучені.

Слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 185 (замах на крадіжку) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає тюремне ув’язнення на строк від 5 до 8 років.

Чоловік затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру у скоєнні злочину.

Агентство Телевидения Новости

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