Окупанти обстріляли Печеніги: поранення отримав чоловік

Сьогодні вночі близько 01:30 1 окупанти здійснили черговий обстріл селища Печеніги Чугуївського району. Внаслідок влучань боєприпасів сталося займання центру медичної допомоги та гаражів. Пожежі ліквідовані. Руйнувань зазнали дах та складські приміщення одного з підприємств. У житлових багатоквартирних будинках вибито вікна. Постраждалих немає.

Також частково зруйнований п’ятиповерховий будинок. Виникла пожежа в одній із квартир. Травми отримав чоловік 1991 року народження.

Слідчі Чугуївського РУП зафіксували усі порушення на місці події та відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від восьми до дванадцяти років позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости