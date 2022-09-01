Припинено діяльність міжнаціональної шахрайської групи: збитки складають понад 600 тисяч євро

Харківські кіберполіцейські спільно з правоохоронцями Німеччини викрили одного з організаторів транснаціональної шахрайської групи: збитки понад 600 тис. євро.

Злочинне угруповання використовувало скомпрометовані дані клієнтів іноземних банків для розрахунків в онлайн-магазинах. Куплені товари фігуранти перепродавали та одержували «прибутки».

Кіберполіцейські Харківщини разом зі слідчими ХРУП №2 ГУНП в Харківській області, в рамках міжнародного співробітництва за участі правоохоронців Німеччини та Литви, за координації Офісу Генерального прокурора викрили 40-річного співорганізатора шахрайської схеми.

Громадянин України спільно з громадянином Молдови організували схему шахрайського заволодіння грошовими коштами громадян Євросоюзу, до якої залучили вихідців з країн ЄС та ближнього зарубіжжя.

Користуючись довірливим ставленням мешканців європейських країн до онлайн-покупок вони, попередньо заволодівши даними викрадених банківських карток, замовляли у мережі Інтернет товари на суму декілька тисяч євро за операцію. Оплачували товар за допомогою карток потерпілих осіб, а в подальшому, через спеціально організовану мережу торгових агентів, збували їх у східноєвропейських країнах.

Транснаціональна злочинна група упродовж трьох років діяла на території ЄС та України, за цей період організаторам вдалося заволодіти грошовими коштами громадян ЄС на суму понад 600 тис. євро.

В рамках кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України кіберполіцейськими Харківщини, за участі членів міжнародної слідчо-оперативної групи, проведено обшуки за місцем мешкання фігуранта та вилучено техніку, за допомогою якої вчинялись шахрайські дії.

Фігуранта затримано прикордонниками Польщі за ордером на арешт від правоохоронних органів Німеччини, під час перетину кордону з Республікою Білорусь. Інший співорганізатор має статус обвинуваченого в рамках проведення розслідування поліцейськими Німеччини, де перебуває під вартою.

Агентство Телевидения Новости