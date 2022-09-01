Гончарне коло – як інструмент психотерапії: як харківський військовий психолог допомагає захисникам

Це не просто урок з майстерності роботи з глиною, це заняття під керівництвом спеціаліста, яке має на меті покращити психологічний стан військових та позбутися проблем, якщо такі є. Невеличка група військовослужбовців збирається у психолога Марії. Кожен отримує шматок глини та завдання – зліпити що заманеться. Глинотерапія допомагає знімати нервове напруження та стабілізувати психологічний стан військових. Найчастіше негативні емоції, які можуть перетворитися у проблему, виникають на тлі загибелі бойових товаришів.

Марія, військовий психолог

Багато людей можуть відчути всю злість. Вона може не проявлятися в реальності, але відчуття, що загинув друг – він же не загинув, його жорстоко вбили – і це накопичується. Тому завдання ці емоції дістати і ці переформатувати в щось позитивне. У кожної людини різне завдання буває, у кожного по-різному. Хтось може подивитися новини ф його накриє навіть більше, ніж того, хто десь стоїть у перших рядах. Це обисте. 14-36 ))

Сьогодні в класі з’явилися орел, кішка та чоловік. Живий чоловік, уточнює автор.

Спочатку в голову прийшло ложка та виделка. Ну, думаю, це просто – зроблю гранату. Не вийшло – зробив грибок та чоловічка.

Робота з глиною примушує зосередитися, допомагає від стресу та якихось хвилювань.

Є й особисті, є й по роботі, у всіх вони є. Заспокоює. Розслабляє, від поганих думок відводить. Це потрібно не тільки жінкам, а й чоловікам цим займатися.

Чоловіки зовсім не проти, хоча буває й таке, що спочатку суворі захисники ставляться до подібного заняття несерйозно.

Марія, військовий психолог

Спочатку вони так скептично кажуть – шо, ліпити? Та це ж дитяче! А потім як завжди: ну, давайте просто спробуємо, заходьте. Збираємо групу якусь і потім коли вони починають доторкатися – я скажу чесно, вже дивишся на годинник. І вони ліплять і тут, дивлячись яке завдання. Людина ліпить свій стан якийсь напружений. Ліпили, розбирали, а потім його змінювали на щось дуже позитивне. Виходило дуже смішно потім.

Максимальна концентрація – під час гончарування.

Зараз зовсім ні про що не думаю, думаю щоб вийшло. – Ведем по дну, щоб вона поїхала, долонею так. Не так щоб, важко, але перший раз страшно. – Але не страшніше, ніж воювати? – Страшніше. Воювати – там все ясно, а тут нічого не понятно. Якщо є якась праця, яка відволікає тебе від того, що навколо коїться – тобто ти видихаєш і далі можеш йти. Це як зупинка, коли ти несеш щось важке – відпочив, пішов далі.

Іноді арт-терапія настільки швидко та позитивно впливає на людину, що результат дивує навіть керівника. Так, колишній пацієнт із розладом мови та сильним тремором в руках зробив танк та це, розповідає Марія, дуже йому допомогло.

Марія, військовий психолог

І ми ліпили-ліпили і він зліпив ту штуку, вона не танк називається, а якось інакше… І поки він ліпив, рухи почали уповільнюватися, він заспокоївся, руки перестали тремтіти, а потім навіть посмішка з’явилася. Він встає: «Все, я готов, ось». І він пішов задоволений, мова була більш рівною і він вже почувався по-іншому.

Спочатку Марія вчить, як зробити прості речі – піали, потім переходять до чашок та глечиків.





Агентство Телевидения Новости