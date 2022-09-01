Слов’янський напрямок: окупанти пішли у наступ у напрямку селища Долина

Зведення Генштабу ЗСУ станом на вечір 1 вересня. 190 доба війни.

На Слобожанському напрямку противник продовжує ведення бойових дій з метою утримання раніше зайнятих районів.

На Харківському напрямку ворог здійснив обстріли із застосуванням озброєння танків, ствольної та реактивної артилерії обʼєктів у районах населених пунктів Уди, Соснівка, Великі Проходи, Питомник, Руська Лозова, Руські Тишки, Черкаські Тишки, Старий Салтів та Пришиб.

На Слов’янському напрямку підрозділи ворога обстріляли із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню райони населених пунктів Грушуваха, Велика Комишуваха, Вернопілля, Долина, Краснопілля, Дібрівне та Нова Дмитрівка.

Застосував авіацію для нанесення удару по районах населених пунктів Нова Дмитрівка та Богородичне.

Здійснив спробу наступу у напрямку населеного пункту Долина, успіху не мав, відійшов.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – в зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости