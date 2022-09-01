Відразу в кількох Департаментах міськради Харкова змінили керівників

Сергій Дульфан більше не очолює Департамент інфраструктури Харківської міської ради.

Про це повідомляє Харківський антикорупційний центр із посиланням на результати моніторингу аналітичної системи YouControl.

Наприкінці серпня 2022 року директором Департаменту призначили Івана Кузнецова, який до цього очолював Департамент з питань забезпечення життєдіяльності міста.

Щодо Сергія Дульфана, то офіційно про нього не було жодної інформації за останні півроку. За даними ХАЦ, після початку повномасштабного вторгнення рф на територію України, Дульфан опинився на тимчасово окупованих територіях Харківської області.

Замість Кузнецова очільником Департаменту з питань забезпечення життєдіяльності міста став Сергій Бречка. Останній рік Бречка був заступником Кузнецова, а до цього працював у Юридичному Департаменті.

Крім того, нещодавно в Юридичному Департаменті також змінився директор. Замість колишнього судді Ігоря Бровченко, директором Департаменту стала Юлія Лябах. До роботи у міськраді вона працювала помічницею судді у Дзержинському райсуді міста Харкова.

Щодо директора Департаменту земельних відносин Сергія Колесника, який оскандалився «мажорною» відпусткою у Франції, то на сайті міськради було повідомлення про його звільнення. Однак, в системі Youcontrol поки що немає інформації ні щодо його звільнення, ні щодо призначення нового керівника.

Нагадаємо, що з введенням в Україні воєнного стану Єдиний реєстру юридичних осіб та портал електронних декларацій виявилися закритими і інформації про нові призначення чиновників стало набагато менше. Тож ХАЦ намагається слідкувати за змінами.

Раніше ХАЦ писав про зміни серед керівників комунальних підприємств за останні півроку.

Цікаво, що директором комунальної установи «Офіс реформ Харкова» досі числиться депутат облради Павло Столбовий, який, за даними правоохоронців, виїхав в росію, пише ХАЦ. Як бачимо, змінювати керівників інших установ міськраді нічого не заважало, але не в цьому випадку. Тимчасово виконуючим обов’язки директора «Офісу реформ» з 23 лютого є Максим Геков.

Агентство Телевидения Новости