Один цивільний загинув, троє поранено за минулу добу на Харківщині
По області окупанти наносили артилерійські удари по Харківському, Ізюмському, Богодухівському, Чугуївському, Красноградському районах. Пошкоджені приватні домоволодіння, виникали пожежі на відкритих територіях.
Протягом доби по області госпіталізували 3 жінок 47, 66 та 39 років в Ізюмському районі. На жаль, внаслідок обстрілу Харківського району загинув 63-річний мешканець Русскої Лозової, повідомили в ХОВА
▪️Наші бійці тримають позиції на всіх напрямках, хоч окупанти і завдають постійних ударів.ЗСУ успішно знищили склад із паливно-мастильними матеріалами у Куп’янському районі. Кількість знищеної техніки та особового складу уточняється.