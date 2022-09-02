Путін готує нові сили для наступу на Україну восени і взимку – експерти ISW

Аналітики зазначають, що заява президента рф путіна “ліквідувати в Україні антиросійський анклав”, а також повторення старої агресивної риторики щодо українців свідчить про те, що російський президент не відмовився від своїх максималістських намірів захопити всю країну.

“(Заява), імовірно, спрямована на те, щоб створити інформаційні умови для заклику до подальших зусиль росії і створення сил восени і взимку цього року”, – кажуть аналітики.

Водночас захоплення Донбасу до 15 вересня експерти вважають малоймовірним. Окупація регіону потрібна російському командуванню тільки для того, щоб підняти бойовий дух загарбницьких військ, зазначають в ISW.

В Інституті також додають, що після захоплення Лисичанська російська армія досягла незначних успіхів навколо Авдіївки, після чого просування окупантів застопорилось.

При цьому ISW відзначають успіхи ЗСУ:

Сили України продовжують обстрілювати матеріально-технічні вузли та ключові позиції рф на окупованих територіях.

▪️ЗСУ ведуть бойові дії на чотирьох напрямках наступу в Херсонській області.

Агентство Телевидения Новости