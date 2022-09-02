Наслідки нічного обстрілу Харкова: відкрито провадження

За процесуального керівництва Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, близько опівночі окупанти завдали ракетного удару по Холодногірському району м. Харкова.

Пошкоджено будівлю спортивного комплексу.

Попередньо, окупанти випустили ракети типу С-300 з території Бєлгородської області РФ.

У подальшому матеріали кримінального провадження будуть передані за підслідністю до Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости