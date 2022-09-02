Гендиректор МАГАТЕ прокоментував візит до ЗАЕС

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі прокоментував початок місії МАГАТЕ на Запорізькій атомній електростанції:

Ми продемонстрували, що міжнародне співтовариство присутнє на станції, може там залишитися, і ми продовжимо цю роботу. Наша робота на станції тільки розпочалася».

Він зазначив, що група експертів залишилася на ЗАЕС до 4 чи 5 вересня для оцінки ситуації, а на станції планують забезпечити постійну присутність працівників організації. Гроссі наголосив, що українські працівники Запорізької АЕС перебувають у складній ситуації, але працюють із великим професіоналізмом.

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