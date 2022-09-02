Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:27
Просмотров: 97

У Забайкальському краї рф несвідомо українізували дитсадок

У Забайкальському краї рф несвідомо українізували дитсадок

Комітет освіти російського міста Чита розпочав службову перевірку після видачі дітям у дитячому садку № 73 грамот із гербом України. Про це пише місцеве видання “Чита.ру” з посиланням на пресслужбу Міністерства освіти Забайкальського краю.

Як стало відомо, грамоти з українською національною символікою вихованцям дитсадка видали 30 серпня за участь у конкурсі “Містер і міс літо — 2022”.

“Увечері нам видали грамоти, а там посередині герб України, його прямо виразно видно. Спочатку ми й не зрозуміли, обурилися тим, що на грамоті незрозуміло яка дата й дитяча група, а ввечері батьки порушили питання, мовляв, “хлопці, а ви взагалі бачили, що там герб України?” — розповів журналістам один із батьків.

Після цього людям почали дзвонити з дитячого садка з проханням здати всі грамоти назад, їх пообіцяли замінити.

Наразі комітет освіти Чити проводить службову перевірку.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 