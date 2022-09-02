Мова не лише про базові потреби: волонтери влаштували для евакуйованих сиріт свято

Евакуйовані діти-сироти з Харкова та Харківської області потребують цілодобового піклування, і мова йде не лише про базові потреби, а й про психологічну реабілітацію та адаптацію до нових умов життя.

Волонтери з фондів «Східна Варта» та «Слобожанська варта» об’єдналися та разом із комісаром Міжнародної комісії захисту прав людини (м. Цюрих) Юрієм Гордієнком організували у Чернівцях справжнє свято для маленьких переселенців.

Катання на картингах, смаколики та інші розваги з подарунками зробили додали яскравих фарб життю маленьких українців та позитивних емоцій.

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