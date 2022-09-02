Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:18
Просмотров: 79

Мова не лише про базові потреби: волонтери влаштували для евакуйованих сиріт свято

Мова не лише про базові потреби: волонтери влаштували для евакуйованих сиріт свято

Евакуйовані діти-сироти з Харкова та Харківської області потребують цілодобового піклування, і мова йде не лише про базові потреби, а й про психологічну реабілітацію та адаптацію до нових умов життя.

Волонтери з фондів «Східна Варта» та «Слобожанська варта» об’єдналися та разом із комісаром Міжнародної комісії захисту прав людини (м. Цюрих) Юрієм Гордієнком організували у Чернівцях справжнє свято для маленьких переселенців.

Катання на картингах, смаколики та інші розваги з подарунками зробили додали яскравих фарб життю маленьких українців та позитивних емоцій.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 