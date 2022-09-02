Наступ – стратегія нашої перемоги: відео тренування бійців харківської ТрО

Бійці Харківського окремого батальйону територіальної оборони, в тому числі новобранці підрозділу, ретельно тренуються на полігоні веденню наступальних дій.

Під прикриттям броньованої техніки військові проводили наступ на позиції умовного ворога, відпрацьовували злагоджені дії, маневрували по флангам та перебудовували стрій.

Також для новачків проводились заняття з тактичної медицини, інженерно-саперного діла та хімічного захисту, бо, кажуть в підрозділі, від московських орків можна очікувати будь-якої гидоти.





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