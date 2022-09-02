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Наслідки ракетного удару по спорткомплексу «Локомотив»: коментар поліції

Наслідки ракетного удару по спорткомплексу «Локомотив»: коментар поліції

Військові росії завдали кілька ударів по Холодногірському району Харкова 02 вересня: в результаті пошкоджені будівлі спорткомплексу та автомобілі. На землі утворилася вирва діаметром 8 метрів і глибиною 4 метри. Постраждалих немає.

За словами начальника вибухотехнічного управління ГУНП в Харківській області Володимира Безрука, в ході проведення огляду місця події встановлено, що вночі відбулося влучання ракети зенітно-ракетного комплексу С-300.

«Влучання відбулося на території спортивного комплексу. Утворилася характерна воронка. Пошкоджені прилеглі будівлі та споруди внаслідок осколково-фугасної дії», розповів Володимир Безрук.

На місці події працювали співробітники слідчо-оперативної групи відділу поліції № 2 ХРУП № 3, криміналісти та вибухотехніки. Поліцейські провели огляд, вилучили уламки боєприпасів.

Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років або довічне ув’язнення.


Агентство Телевидения Новости

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