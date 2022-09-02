Полювали на координати позицій ЗСУ та паролі блокпостів у Харківській області: СБУ затримала двох агентів рф

СБУ викрила та затримала двох громадян України, які «зливали» окупантам позиції українських військових на Харківщині.

Правоохоронці встановили, що це місцеві мешканці, які з ідеологічних міркувань погодились на співпрацю з росіянами.

Жінка через свої зв’язки серед харків’ян збирала та передавала ворогу інформацію про місця дислокації, маршрути переміщення підрозділів та техніки ЗСУ.

Її спільник – працівник однієї з компаній, що надає послуги енергопостачання. Чоловік мав вільний доступ до будівель і споруд, тож користуючись службовим становищем, міг безперешкодно виявляти місця дислокації українських військових.

Досудовим слідством встановлено, що одним із основних завдань зрадників було отримання актуальних паролів, які використовуються на українських блокпостах.

Усю зібрану інформацію ворожі агенти регулярно передавали представникам рф за допомогою месенджерів.

Під час обшуків за місцем проживання зловмисників було вилучено засоби зв’язку з доказами протиправної діяльності.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру 49-річній жінці та 48-річному чоловіку за фактом державної зради, вчиненої за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 111 КК України).

Слідчим суддею Київського районного судом Харкова їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування та оперативний супровід проводить Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости