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Харківські патрульні виявили у водія документи на авто з ознаками підробки

Харківські патрульні виявили у водія документи на авто з ознаками підробки

Сьогодні вдень на вулиці Конторській поліцейські зупинили автомобіль Volkswagen за порушення ПДР.

Під час перевірки документів патрульні виявили ознаки підробки свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, а саме: бланк виготовлений не друкарським шляхом, відсутні захисні елементи. Також на авто були знищені номери кузова.

Патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу. Надалі обставини встановлять слідчі.

Агентство Телевидения Новости

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