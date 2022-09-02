Харківські патрульні виявили у водія документи на авто з ознаками підробки

Сьогодні вдень на вулиці Конторській поліцейські зупинили автомобіль Volkswagen за порушення ПДР.

Під час перевірки документів патрульні виявили ознаки підробки свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, а саме: бланк виготовлений не друкарським шляхом, відсутні захисні елементи. Також на авто були знищені номери кузова.

Патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу. Надалі обставини встановлять слідчі.

Агентство Телевидения Новости