Поліцейські розшукали зниклого 13-річного мешканця Харківського району

1 вересня близько 20:00 до чергової служби відділу поліції № 3 ХРУП № 1 звернулась 40-річна мешканка селища Хорошеве. Вона повідомила, що вранці пішов з дому її син та досі не повернувся.

Отримавши повідомлення, працівники поліції одразу розпочали пошуки хлопця.

2 вересня поліцейські виявили підлітка у Харкові та повернули додому. Жодних протиправних дій відносно хлопця скоєно не було.

З підлітком працівники поліції провели профілактичну бесіду.

Агентство Телевидения Новости