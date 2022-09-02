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В зруйнованому Будинку друку працюють рятувальники (відео)

В зруйнованому Будинку друку працюють рятувальники (відео)

Сьогодні, 02 вересня, верхолази ДСНС проводили аварійно-рятувальні роботи на зруйнованій рашистськими ракетами будівлі Будинку друку, що у Немишлянському районі Харкова.

Рятувальники розбирали і звалювали донизу аварійні конструкції зовнішньої стіни із застосуванням ручного аварійного інструменту.

Рятувальникам потрібно розібрати всі аварійні елементи покрівлі, колон, балок та плит перекриття, які загрожують неконтрольованою руйнацією.

Агентство Телевидения Новости

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