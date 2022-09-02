Росія вдарила ракетою С-300 по спорткомплексу «Локомотив» у Харкові

Ракетний удар по Холодногірському району Харкова окупанти завдали близько опівночі. Чергова ракета С-300 влучила поряд із спорткомплексом «Локомотив». Руйнацій зазнали басейн та боксерський клуб, який урочисто відкривали лише в лютому поточного року.

Володимир Безрук, начальник вибухотехнічного управління ГУНП в Харківській обл.

Вночі відбулася влучання ракети С-300 на територію спорткомплексу, внаслідок чого утворилася характерна воронка. Пошкоджено прилеглі споруди внаслідок осколочно-фугасної дії.

Загоряння на місці удару не було. На землі утворилася вирва діаметром 8 і глибиною 4 метри, окрім будівель пошкоджено автівки. Обійшлося без постраждалих.

Мовчанов Сергій, нач. відділення піротехнічних робіт «Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування»

Ці ракети мають змогу вражати наземні цілі, рф це дуже добре практикує. Ракети небезпечні, не перехоплюються, летять швидко, наші системи ППО не справляються. Випускаються з Бєлгородської області, летять максимум 30 секунд. За цей час ні одна система ППО їх не перехопить.

За процесуального керівництва Новобаварської окружної прокуратури Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.





Агентство Телевидения Новости