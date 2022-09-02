Харківська школярка плете браслети та збирає кошти для ЗСУ

Учениця 6-А класу Харківської загальноосвітньої школи №10 Наталія Холодова плете браслети і виручені кошти передає на потреби ЗСУ.

З початку війни дівчинка живе разом з мамою та молодшим братом знаходяться у Харкові, розповіли в пресслужбі харківської міськради. Щоб допомогти українським захисникам, дівчинка плете та продає браслети, а всі виручені кошти перераховує у благодійний фонд «Велич Батьківщини».

З початку серпня школярка вже зібрала та передала на потреби ЗСУ 600 гривень.

Агентство Телевидения Новости